I lavori della nuova struttura adibita a mensa, costruita accanto all’asilo nido Collodi in via Gaetano Salvemini, rappresentano un altro successo siglato dall’amministrazione comunale di Vittoria targata sindaco Aiello e soprattutto mettono in rilievo l’impegno dell’assessorato cittadino ai Lavori pubblici guidato dall’assessore Giuseppe Nicastro (nella foto) in sinergia con gli uffici e con la Cuc. “Ringrazio tutti i tecnici e il dirigente architetto Rosario Cultrone – spiega proprio Nicastro – la signora Anna Leonardi dell’ufficio gare, il rup architetto Giancarlo Eterno. Con questa struttura diamo l’ennesima risposta alla collettività circa il modus operandi di un’amministrazione comunale che, sin dal primo giorno, si è impegnata per dare risposte all’altezza non solo alla collettività ma anche, in questo caso, alle famiglie e ai bambini che fino a qualche tempo fa non potevano usufruire delle mense scolastiche cittadine. Ecco, dunque, che riusciamo a metterci al passo con le esigenze del momento così come chi ci ha preceduto avrebbe dovuto fare tempo fa. Ma ancora una volta abbiamo dovuto pensarci noi, reperendo i relativi fondi a valere sul Pnrr per un importo pari a 500mila euro. Siamo riusciti a creare una struttura che avrà ampi spazi per i bambini, spazi in cui potranno pranzare comodamente e svolgere al contempo le attività ludiche. Inoltre, parliamo di una struttura che, dal punto di vista dell’efficientamento energetico, presenta ottime soluzioni: gli infissi speciali faranno sì che i locali potranno essere meglio riscaldati, ci sarà impiantistica innovativa e ancora gli angoli per la predisposizione delle relative attrezzature necessarie per riscaldare i cibi e garantire un servizio adeguato ai più piccoli. Insomma, l’azione di rinascita che stiamo conducendo per la città sta fornendo i propri frutti. Come assessore ai Lavori pubblici mi reputo molto soddisfatto per i risultati. Adesso, siamo nelle condizioni di potere annunciare che gli interventi sono quasi completi e che il futuro si prospetta molto interessante”. “La nostra è una amministrazione – continua Nicastro – che ha trovato una città carente sotto questo e sotto molti altri punti di vista e a queste carenze stiamo cercando di sopperire. Abbiamo voluto dare un servizio in più alle famiglie perché crediamo che si tratti del nucleo sociale fondamentale per il futuro della città e crediamo che, dal punto di vista scolastico, la nostra realtà non abbia alcunché da invidiare alle altre. Ovviamente, aggiungo che dalle parole siamo passati ai fatti: se fino all’anno scorso avevamo preannunciato la volontà di partecipare ai finanziamenti del Pnrr, presto inizieremo a goderci i risultati di questo impegno per garantire adeguato benessere, e lo facciamo con grande orgoglio, alla collettività e, in particolare, alle famiglie con bambini”.