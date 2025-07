Operazione a tappeto all’interno dell’aeroporto di Catania: sei locali ispezionati da una task force composta da Polizia, Asp, Ispettorato del lavoro e Polizia Locale. In tre esercizi commerciali sono state rilevate gravi irregolarità. Due bar sono stati chiusi immediatamente per la presenza di blatte nei banchi di vendita, nei magazzini e nelle aree di preparazione degli alimenti. In uno dei due, sequestrati oltre 300 kg di cibo non tracciato e non adatto al consumo.

Un terzo locale è stato sospeso per l’impiego di una lavoratrice in nero, percettrice del reddito di inclusione. Il titolare, già sanzionato in passato, dovrà versare oltre 6.500 euro di multa e regolarizzare la posizione per poter riaprire.