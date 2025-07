Su iniziativa della presidente del Consiglio comunale di Vittoria, Concetta Fiore, e di alcuni gruppi consiliari, tra cui la Democrazia Cristiana, si terrà giovedì 7 agosto una seduta aperta del Consiglio comunale dedicata al futuro del Ponte di Cammarana.

L’incontro, che si svolgerà simbolicamente sul posto, intende accendere i riflettori su un’infrastruttura strategica per il collegamento tra Scoglitti e Ragusa.

Alla seduta sono stati invitati i deputati nazionali, i parlamentari regionali iblei, la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, i sindaci di Vittoria e Ragusa, oltre a cittadini, associazioni e rappresentanti del territorio.

Al centro della discussione: la ricostruzione dello stesso ponte, che a nostro parere deve essere realizzato in forma carrabile così come è sempre stato. Solo in questo modo si potrà garantire la continuità territoriale e la piena fruizione di un’area di straordinaria valenza paesaggistica e archeologica.

Per la Democrazia Cristiana è prioritario un intervento urgente non solo per il ripristino dell’infrastruttura, ma anche per la messa in sicurezza del costone e dell’intero sito archeologico di Cammarana.

“La nostra non è una battaglia di parte, ma un’iniziativa nell’interesse della collettività – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Concetta Fiore –. Il ponte di Cammarana deve tornare a vivere. È una questione di sicurezza, di viabilità e di valorizzazione culturale. Il territorio non può più aspettare.”

Il tema era già stato affrontato nelle scorse settimane dalla stessa presidente, che si era recata a Palermo per un incontro con Leonardo Santoro, segretario generale dell’Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, il quale ha manifestato apertura e disponibilità a contribuire economicamente alla realizzazione dell’opera.