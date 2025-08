Lo sciclitano Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri si sono lasciati. Angelo e Maria Concetta sono una delle sette coppie di Temptation Island 2025. Lei ha 37 anni ed è una babysitter, mentre lui ne ha 33 e lavora come cartongessista: stavano insieme da due anni. A scrivere al programma era stata Maria Concetta, molto gelosa del suo fidanzato, non si fidava di lui. Per controllarlo, usava anche la tecnica dello scotch: lo passava sul suo letto per verificare che non vi erano capelli di altre ragazze. Nella puntata di mercoledì sera, 30 luglio, i due si sono rivisti al falò di confronto. Un faccia a faccia infuocato, dove lei ha accusato Angelo di averla tradita, di essersi comportato male durante la permanenza nell’isola. Angelo infatti, come mostrato nei video andati in onda, si è avvicinato sempre più alla single Marianna. Quando però Angelo ha tentato di eludere le telecamere per poter parlare con la tentatrice in libertà, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Proprio Marianna ha infatti smascherato il ragazzo, rivelando che lui avrebbe confessato di volerla rivedere fuori dal programma. A quel punto, su tutte le furie, Maria Concetta ha deciso di chiedere il falò di confronto al suo compagno e stasera dunque abbiamo scoperto cosa è accaduto tra i due e come è terminato il loro viaggio nei sentimenti. Una volta faccia a faccia, la protagonista del reality show ha prontamente attaccato e accusato il suo fidanzato, che ha inizialmente cercato di discolparsi e giustificarsi. Successivamente la coppia ha rivisto insieme i video del percorso di Angelo a Temptation Island e qualche istante dopo c’è stato un colpo di scena. Maria Concetta ha accusato il suo compagno di averla tradita poco prima della partecipazione al programma e ha dichiarato di avere delle prove a sostegno della sua tesi. Angelo tuttavia ha negato tutto, pur ammettendo di aver avuto dei contatti con un’altra ragazza. A quel punto Maria Concetta ha preso una decisione irremovibile e ha lasciato definitivamente Angelo. Termina così il viaggio nei sentimenti della coppia. Ma cosa sarà accaduto tra i due un mese dopo la fine delle registrazioni? Lo scopriremo domani sera. Intanto l’affermazione finale in dialetto sciclitano di Angelo, “Ma tu a virri a chista!” è diventata già virale sui social.