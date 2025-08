Il dottor Giovanni Aprile e il suo staff continueranno a curare i muscoli degli atleti dell’Avimecc Modica. Con la riconferma di Giovanni Aprile, l’Avimecc Modica completa lo staff che lavorerà al fianco di coach Enzo Distefano nella prossima stagione di Serie A3.

Figura professionale di grande spessore, Giovanni Aprile e il suo staff nel corso degli anni si sono dimostrati una “squadra affidabile” che lavorerà al fianco degli atleti biancoazzurri aiutandoli a mantenere una costante tenuta atletica e a un recupero quanto più rapido possibile da eventuali problemi di natura fisica.

“Sono felice di restare all’Avimecc Modica – spiega il dottor Aprile – e di essere insieme al mio staff, come fisioterapista di riferimento medico dei biancoazzurri anche per la prossima stagione. Con il preparatore Corrado Randazzo, con coach Enzo Distefano e con il nutrizionista Giuseppe Giuliano, stiamo portando avanti un lavoro di squadra fondamentale, dove, prevenzione, gestione del carico e scarico, recupero e performance andranno di pari passo. Nella prossima stagione ormai alle porte – continua – introdurremo nuovi protocolli di valutazione basati su test EBM (Evidence Based Medicine), quindi su un approccio fortemente scientifico e misurabile. Questi strumenti ci permetteranno di avere dati oggettivi sulle condizioni degli atleti, di personalizzare al massimo interventi e di integrare anche nuove strumentazioni e metodologie che renderanno il lavoro di prevenzione e recupero sempre più efficace. Il nostro obiettivo – conclude il fisioterapista dell’Avimecc Modica – è quello di offrire agli atleti e non solo, un approccio moderno e completo, capace di gestire la prestazione, il recupero e la prevenzione degli infortuni in maniera scientifica e mirata. È una sfida stimolante, e siamo pronti a portare un valore aggiunto importante a questa nuova stagione”.

La dirigenza dell’Avimecc Modica è orgogliosa di continuare la collaborazione con il dottor Aprile e il suo staff. Una collaborazione che servirà a dare continuità e qualità nell’assistenza fisioterapica degli atleti biancoazzurri.

“Il dottor Giovanni Aprile e il suo staff – dichiarano i dirigenti dell’Avimecc Modica – sono sinonimo di competenza e professionalità, per cui siamo felici e soddisfatti di poter continuare il nostro rapporto di collaborazione. In questi anni hanno seguito tutti i nostri atleti non facendogli mancare nulla in termine di cure e risoluzione dei problemi con grandissima disponibilità. Il loro apporto – sottolineano – ci ha permesso di ridurre al minimo gli infortuni e di gestirli nel migliore dei modi, quindi continuare il rapporto di collaborazione per noi vuol dire garantire a tutti i nostri atleti una pronta risposta alla risoluzione dei problemi fisici che possono presentare durante la stagione. Per questo motivo – concludono i dirigenti dei “Galletti” – siamo felici di poter mettere a disposizione dello staff tecnico una persona così preparata che ha sempre voglia di migliorare e aggiornarsi per restare a passo con i tempi e portare al massimo le prestazioni dei nostri atleti”.