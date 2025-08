Provincia di Ragusa in lutto dopo il tragico incidente di ieri pomeriggio a Caltagirone. A perdere la vita sono stati Giuseppe Ruscica, 71 anni, e Martina Ruscica, 33 anni, padre e figlia (entrambi nella foto). Viaggiavano a bordo di una Hyundai Tucson insieme alla moglie dell’uomo, rimasta gravemente ferita. La donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania, dove si trova in condizioni critiche. Martina, in particolare, ha frequentato l’intero ciclo scolastico in scuole vittoriesi e ha anche fatto parte di un gruppo scout vittoriese. Da anni si era trasferita in Lombardia dove lavorava come insegnante. Il padre, Ruscica, era originario di Comiso anche se ha vissuto a Vittoria salvo la parentesi in cui ha studiato al Politecnico di Torino.