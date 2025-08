A Marina di Modica va in scena lo show del beach volley. Grande spettacolo in tribuna con un pubblico straordinario ed emozioni a getto continuo sui campi di gioco nella seconda giornata della tappa del campionato italiano Gold Fonzies, la terza della stagione. Il vento fa da capolino, ma tutto questo non frena gli straordinari protagonisti di uno sport che non finisce mai di appassionare. Ecco le quattro sfide dei quarti di finale: Alessandro Carucci-Edgardo Ceccoli vs Davis Krumins-Marco Caminati, Mauro Sacripanti-Giacomo Titta vs Tobia Marchetto-Davide Dal Molin, Simone Podestà-Matteo Martino vs Manuel Alfieri-Riccardo Iervolino,A inaugurare il programma della mattina oggi sono le donne: Jessica Piccinin Belliero-Claudia Puccinelli affronteranno, testa di serie numero uno, si confronterà conla bella sorpresa della tappa. Nel pomeriggio di oggi le finali si giocheranno alle 16 (femminile), mentre a seguire si terrà la maschile. Grande soddisfazione per i Soci, guidati da Fabio Nicosia, che organizzano l’evento modicano con il supporto dellae del, in collaborazione con ilMa come si è evoluta la seconda giornata. Le partita riservano grande incertezza, soprattutto nel maschile. Con la formula pool play si approda ai quarti di finale con due vittorie. Staccano il biglietto sin dalla tarda mattinata Tiziano Andreatta-Davide Benzi (2-0 su Manuel Alfieri e Riccardo Iervolino), Alessandro Carucci-Edgardo Ceccoli (2-1 in rimonta su Filippo Mancini e Mattia Orioli), Tobia Marchetto e Davide Dal Molin (due set tiratissimi contro Daniele Lupo-Davide Borraccino), Simone Podestà-Matteo Martino (2-0, Davis Krumins-Marco Caminati). Negli ottavi di finale conquista l’accesso il catanese Franco Arezzo che, in coppia con il modenese Luca Bigarelli, elimina in due set Mussa-Santos, dopo aver perso, lottando con Podestà-Martino. Nel femminile festeggiano il percorso netto, archiviando la pratica già alla seconda sfida: Chiara They e Sara Breidenbach, Jessica Piccinin Belliero-Claudia Puccinelli, Giada Benazzi-Erika Ditta, Arianna Barboni-Courtney Schwan. Per completare il tabellone delle magnifiche otto coppie maschili e altrettanti femminili occorre attendere gli ottavi di finale che rendono il sabato davvero spettacolare.. Si gioca per scrivere un pezzo di storia della tappa Gold nel pomeriggio con gli ottavi di finale tra le coppie seconde delle pool. Davis Krumins e Marco Caminati (2 volte campione italiano a Catania) eliminano Giacomo Spadoni-Michele Luisetto (interminabile primo set concluso 25-23, secondo vinto a 14). Giacomo Titta e Mauro Sacripanti si regalano i quarti grazie al 2-1 inferto a Filippo Mancini e Mattia Orioli, wild card reduce dalle Universiadi, ma che escono a testa alta dall’evento. L’ex modicano Manuel Alfieri, orfano di Alex Ranghieri (con cui ha vinto le prime due tappe Gold), e Riccardo Iervolino confezionano l’accesso al terz’ultimo atto della tappa Gold, superando Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi.Nel femminile, nel pomeriggio, Aurora Mattavelli e Margherita Tega spengono il sogno di Giorgia Bernasconi e la schiacciatrice umbra della Pvt Modica, Beatrice Meniconi.