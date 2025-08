Dopo che ieri sera c’è stata la svelata del venerato simulacro marmoreo del Santissimo Salvatore, è entrata nel vivo la festa che, ogni anno, a inizio agosto, cattura il cuore dei fedeli di Chiaramonte Gulfi. Prima della svelata, il canto delle litanie e il canto solenne dei Vespri, con la benedizione eucaristica. Oggi, a mezzogiorno, torna il festoso scampanio di campane che già ieri aveva annunciato l’apertura delle celebrazioni. Alle 18,45 ci sarà la recita del Rosario con la litania e coroncina in onore del Santissimo Salvatore.

Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Davide Lutri, parroco della parrocchia Santissimo Salvatore in Jungi, a Scicli. Alle 21,30 la tradizionale cappelluzza in via San Giovanni Bosco, preparata e curata dal Rinnovamento dello Spirito della parrocchia, con la presenza delle confraternite del paese. Domani, invece, giorno della vigilia della festa, dopo il festoso scampanio di campane a mezzogiorno, alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario, la litania e la coroncina in onore del Santissimo Salvatore. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi. A conclusione della celebrazione benedizione dei girasoli. In serata, alle 21,30, in piazza Duomo, uno spettacolo musicale a cura di Modus Battisti con un omaggio che sarà reso al grande cantautore Lucio Battisti. A sostenere mediaticamente le iniziative religiose l’impresa Gali group trasporti & logistica di Ispica che mette in evidenza l’aspetto identitario delle celebrazioni.