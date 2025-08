E’ la festa delle feste a Marina di Ragusa. Quella con la processione a mare che ha sempre caratterizzato, con grande tripudio di gioia da parte dei devoti e dei fedeli, le giornate di Ferragosto nella frazione rivierasca del capoluogo. Ora la comunità della borgata è pronta ad accogliere la rinnovata presenza del suggestivo e tradizionale simulacro. I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo cominciano da mercoledì 6 agosto, con il solenne novenario che proseguirà sino al 14. Mercoledì, in particolare, la santa messa in chiesa è in programma alle 8. Alle 18,45 ci sarà il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna.

Alle 19,30 la celebrazione eucaristica animata dalla Caritas parrocchiale e dalla San Vincenzo de Paoli. Nel corso della giornata saranno raccolti beni alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia. Giovedì, alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 18,45 il Rosario meditato e la coroncina alla Madonna, alle 19,30 la celebrazione eucaristica animata dal gruppo ministri straordinari della comunione eucaristica. “O Dio, che ci dai la gioia di venerare la Vergine Maria, Madre della Speranza – recita il passo della liturgia scelto per l’occasione dal parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri – concedi a noi, con il suo aiuto, di elevare fino alle realtà celesti gli orizzonti della speranza, perché impegnandoci all’edificazione della città terrena, possiamo giungere alla gioia perfetta, meta del nostro pellegrinaggio nella fede”. L’illuminazione artistica delle principali vie cittadine sarà curata dalla ditta Arte Luce di Pinelli Raffaele di Modica mentre il corpo bandistico Vito Cutello di Chiaramonte Gulfi eseguirà le marce sinfoniche. Lo spettacolo pirotecnico sarà curato dalla ditta Etna Pyro di Privitera Francesco di Nicolosi, in provincia di Catania.