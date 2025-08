Passaggio di consegne al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ragusa dove si è insediato il maggiore Giuseppe Macaluso (nella foto), che ha sostituito il tenente colonnello Sara Iuri. Il ten. col. Sara Iuri, dopo tre anni di permanenza nella provincia iblea, è stata trasferita presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, dopo aver svolto un periodo di intenso lavoro, conseguendo ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo, in particolare nel contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica nonché ai tentativi di infiltrazione della criminalità nell’economia legale. Lascia il comando del Reparto al Maggiore Macaluso, 38 anni, di origini siciliane, laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria, che ha trascorso gli ultimi quattro anni al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Gruppo Operativo Antidroga. II comandante provinciale, Colonnello Walter Mela, ha ringraziato il Tenente Colonnello Iuri per la proficua collaborazione fornita e ha formulato al Maggiore Macaluso i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese.