Una notizia attesa da tempo e oggi finalmente realtà: da ieri il pozzo di contrada Castellazzo è ufficialmente attivo. Siciliacque Spa ha avviato il vettoriamento dell’acqua ponendo fine a una lunga vicenda burocratica e tecnica che aveva tenuto in sospeso un’importante risorsa per il territorio. Il pozzo, acquisito dal Comune circa due anni fa e tecnicamente già pronto per l’erogazione, attendeva l’autorizzazione definitiva al vettoriamento. Dopo una serie di incontri istituzionali e tecnici è stato finalmente raggiunto un accordo che consente di convogliare l’acqua potabile nella rete cittadina, in linea con le attuali esigenze idriche del territorio. “Finalmente possiamo avviare il nostro programma per dare una risposta concreta alla città. L’attivazione del pozzo di contrada Castellazzo arriva in un momento cruciale, segnato da un’estate calda e dalla persistente crisi idrica che da anni affligge il nostro territorio e dello sfrangiamento della rete di distribuzione nel territorio appesantito da disservizi e abusi che vanno contenuti e perseguiti nelle forme di legge. Siamo all’inizio di una fase nuova, di rigore e direzione profonda dell’intero sistema idrico del territorio che è stato per anni trascurato e degradato. Grazie al lavoro costante e alla sinergia tra istituzioni, siamo riusciti ad arrivare a questo importante traguardo. Desidero ringraziare l’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, per il sostegno dimostrato; gli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Vittoria, per il grande impegno profuso; e i responsabili di Siciliacque, per la disponibilità e la collaborazione”- dichiarato il sindaco Francesco Aiello. Nel corso di un recente incontro tenutosi a Palermo, Il Sindaco ha affrontato il tema del tariffario da applicare alla fornitura idrica. “Abbiamo concordato di stipulare un nuovo contratto specifico per il pozzo di Contrada Castellazzo, con parametri aggiornati sotto il profilo economico e normativo, in linea con le attuali esigenze. Importante sottolineare che resteranno immutati lo stato di fatto e di diritto previsti nelle convenzioni firmate nel settembre 2010. Con Siciliacque si è anche aperto un confronto costruttivo sulla possibilità di attivare nuovi pozzi comunali, con tariffe adeguate ai prezzi correnti. Questo risultato non è solo un risultato amministrativo, è il frutto di anni di lavoro, di confronto e di determinazione. Con questo passaggio, saremo finalmente in grado di garantire continuità nella fornitura idrica e di superare in modo strutturale la penuria d’acqua che ha colpito la nostra città. È l’inizio di una nuova fase nei rapporti istituzionali e tecnici: costruttiva, trasparente e orientata esclusivamente al bene della collettività” ha concluso il sindaco Francesco Aiello.