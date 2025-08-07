Il pericolo maggiore è stato evitato. Stamani la ditta incaricata dall’armatore della rimozione del peschereccio incagliato su uno scoglio frangiflutto a Bruca ha rimosso i serbatoi del carburante. Non vi è stato sversamento di idrocarburi in mare e questa è la notizia più attesa.

Proseguono i lavori di rimozione in sicurezza del peschereccio della flotta scoglittiese, a una settimana esatta dall’incidente. Stamattina, dunque, sono stati rimossi i serbatoi, la pilotina e alcuni relitti della prua. Restano da recuperare il motore della barca e la chiglia. Non si esclude domani l’intervento di una sorbona per il prelievo della sabbia al fine di favorire il disincaglio di quest’ultima parte dell’imbarcazione.