Nel cuore di Ragusa, una vera e propria festa della musica e della poesia grazie all’atteso concerto di Vinicio Capossela, che ha incantato il pubblico sul sagrato della cattedrale. L’evento, inserito nell’ambito della rassegna “Sagrato d’autore” voluta dal Comune e realizzata con la cura organizzativa della Marcello Cannizzo Agency, ha regalato alla città un appuntamento unico, capace di coniugare il fascino senza tempo della location con la forza evocativa dell’arte di uno degli artisti più originali e amati del panorama musicale italiano. Il concerto, tappa del tour “Le Sirene”, ha visto una partecipazione di pubblico davvero significativa, con una platea numerosa e attenta che ha gremito gli spazi antistanti la cattedrale. Sin dalle prime note, l’atmosfera si è riempita di una magia particolare: l’inconfondibile voce di Capossela, accompagnata da arrangiamenti raffinati e da una sapiente narrazione poetica, ha trasportato gli spettatori in un viaggio immaginifico tra mito e realtà, in cui le Sirene hanno preso forma attraverso canzoni, racconti e suggestioni sonore. Il successo dell’evento è da attribuire anche alla scelta accurata del luogo: il sagrato della cattedrale, illuminato dalle luci della sera, ha offerto uno scenario straordinario che ha valorizzato l’intensità emotiva della performance.Capossela, con la sua presenza scenica carismatica e la capacità di coinvolgere il pubblico, ha alternato brani storici del suo repertorio a nuove composizioni ispirate al mito delle Sirene, dialogando con la platea e con lo spazio circostante in un continuo gioco di rimandi e citazioni. La rassegna “Sagrato d’autore” si conferma così come un progetto culturale di grande respiro, capace di portare a Ragusa artisti di rilievo e creare momenti di condivisione, incontro e crescita per la comunità. Il concerto di Capossela ha lasciato un segno profondo nella memoria di chi era presente, regalando emozioni autentiche e confermando ancora una volta come, attraverso la musica, sia possibile tessere nuove storie collettive, capaci di risuonare ben oltre l’eco di una singola notte d’estate.