Un incidente potenzialmente tragico è stato evitato per miracolo stasera sulla vecchia provinciale Scicli-Sampieri. Un’auto, presumibilmente guidata da un autista distratto, ha perso il controllo del veicolo e si è fermata a pochi centimetri da alcune persone che si accingevano a entrare nella propria proprietà.

Secondo quanto riportato da testimoni oculari, l’auto era quasi nell’altra corsia e sembrava essere stata guidata senza alcuna attenzione. Fortunatamente, nessuno è stato ferito nell’incidente, ma la paura e lo spavento sono stati grandi per le persone coinvolte.

La strada provinciale Scicli-Sampieri è nota per essere particolarmente pericolosa, con diversi incidenti che si sono verificati negli anni, alcuni dei quali anche mortali. La mancanza di sicurezza stradale e la velocità eccessiva sono spesso state citate come cause di questi incidenti.