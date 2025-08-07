Tragico incidente stradale “autonomo” sulla Sp 4. Uno scooterista extracomunitario è stato trovato a terra accanto al suo scooter (nella foto Assenza) sulla strada che porta da Comiso a Pedalino. Il sinistro nei pressi di un distributore di carburante. Sul posto prontamente un 118 medicalizzato che ne ha constatato il decesso e la polizia locale di Comiso per i rilievi di legge di rito. Indagini in corso per cercare di capire la dinamica dell’episodio.