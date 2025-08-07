Rigenerazione urbana in aree fragili e periferiche: recupero di spazi pubblici, riqualificazione di aree degradate;

La Corte dei Conti ha recentemente approvato il decreto che assegna alun finanziamento dinell’ambito dei. Il Comune vittoriese è(e unico in provincia di Ragusa) selezionato comeSecondo il, il programma nazionale co-finanziato dall’UE da circa 3 miliardi di euro per il periodo 2021‑2027, l’obiettivo è favorire lo sviluppo urbano sostenibile delle città medie del Sud con azioni suLa dotazione ricevuta dal Comune di Vittoria potrà essere destinata a interventi quali:A rendere noto l’inserimento del Comune di Vittoria fra le “Città media del sud”, la Segreteria Provinciale SPI‑CGIL di Ragusa che accoglie il finanziamento come un’importante occasione di innovazione sociale a livello locale e si propone di chiedere nei prossimi giorni un, unitamente ad altri soggetti della rappresentanza sociale, per definire le modalità di attivazione delle risorse e l’avvio delle attività, sia infrastrutturali che sociali. Pur riconoscendo l’impegno dell’Amministrazione nella fase ufficiale, SPI‑CGIL segnala il mancato coinvolgimento delle parti sociali nella fase preparatoria. Apprezza però la decisione di destinare fondi alla valorizzazione di, interpretandolo come gesto concreto di impegno civile.