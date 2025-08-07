La Corte dei Conti ha recentemente approvato il decreto che assegna al Comune di Vittoria un finanziamento di € 8.482.575 nell’ambito dei Fondi Fse e Fesr del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie del Sud 2021‑2027. Il Comune vittoriese è uno dei soli 7 comuni siciliani (e unico in provincia di Ragusa) selezionato come “Città media del Sud”. Secondo il PN Metro Plus, il programma nazionale co-finanziato dall’UE da circa 3 miliardi di euro per il periodo 2021‑2027, l’obiettivo è favorire lo sviluppo urbano sostenibile delle città medie del Sud con azioni su agenda digitale, sostenibilità ambientale, mobilità, inclusione sociale, rigenerazione urbana e innovazione sociale. La dotazione ricevuta dal Comune di Vittoria potrà essere destinata a interventi quali:
- Rigenerazione urbana in aree fragili e periferiche: recupero di spazi pubblici, riqualificazione di aree degradate;
- Innovazione e inclusione sociale: servizi al cittadino, supporto ai gruppi vulnerabili, promozione del volontariato e dell’economia sociale;
- Transizione green e mobilità sostenibile: interventi per migliorare il risparmio energetico, percorsi pedonali o ciclopedonali, infrastrutture verdi;
- Digitalizzazione e partecipazione civica: accesso a servizi pubblici digitali, coinvolgimento della comunità su decisioni e progettualità;
- Valorizzazione e riuso di beni confiscati alla criminalità: creazione di spazi culturali, sociali o formativi riappropriati dai cittadini.
