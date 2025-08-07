La polizia di Stato del commissariato di Vittoria ha arrestato un uomo di 35 anni trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata e relativo munizionamento. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria. Gli agenti, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo l’arma occultata insieme ai proiettili. La pistola, originariamente a salve, era stata alterata per poter esplodere colpi reali. L’arma verrà sottoposta dalla polizia scientifica a specifici accertamenti, per verificare l’eventuale utilizzo in qualche evento delittuoso.

L’uomo, peraltro, era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali quale pena alternativa alla detenzione in carcere, che costituisce un’aggravante dei reati contestati, la detenzione illegale dell’arma, una pistola giocattolo modificata marca “Bruni” e di 10 proiettili cal. 7,65.

Dopo le formalità di rito, il 35enne vittoriese è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.