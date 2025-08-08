Quasi 38 anni e non sentirli. Il tramonto, quantomeno fisico, sembra ancora ben lontano per Damiano Caruso (nella foto), che oggi si è aggiudicato la quarta tappa della Vuelta a Burgos 2025 con arrivo a Regumiel de la Serra grazie ad una bellissima fuga da lontano. Il ragusano della Bahrain Victorious, all’attacco fin dalle prime battute di gara, si è liberato dei suoi compagni d’avventura nel finale, rendendosi protagonista di un assolo di circa 16 km e centrando il suo primo successo stagionale, l’ottavo in carriera dopo un digiuno di quasi 3 anni e mezzo. A completare il podio di giornata, a quasi un minuto e mezzo di distanza, sono due portoghesi, con Rui Costa (EF Education-EasyPost) che regola Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) per il secondo posto. Calma piatta in gruppo, con Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale) che rimane saldamente al comando della classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa.