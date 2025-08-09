Entrano nel vivo, a Marina di Ragusa, i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo, celeste patrona dei marinai, custode delle rotte e protettrice del nostro mare nell’anno santo 2025. Domani, domenica 10 agosto, le sante messe sono in chiesa alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11. Alle 19 la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Francesco Saverio al villaggio Gesuiti. Alle 19,30 la santa messa nel giardino delle Suore del Sacro Cuore (via Augusta). Alle 19,15, nella chiesa di Santa Maria del Portosalvo, la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 20 la santa messa e la benedizione delle mamme in attesa di un figlio. Alle 20,30 la celebrazione eucaristica presso l’Rsa N.K. (ex seminario estivo, via Rimembranza). Da lunedì prenderà il via il triduo in preparazione alla festa. Alle 8 la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, alle 18,45 la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 celebrazione eucaristica con omelia tenuta dal sacerdote Luca Roccaro.

In serata, alle 21,30, nel giardino delle suore, la compagnia teatrale “Quelli del circolo” presenterà la commedia “Come si rapina una banca” a cura di Liolà – Pro Loco Mazzarelli. Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, invita i fedeli a illuminare e addobbare le vie dove si snoderà la processione con il simulacro e chi desidera può acquistare in sacrestia i drappi con l’immagine della Madonna da esporre fuori dalle case o sui balconi. Durante il novenario, sarà effettuata una raccolta di generi alimentari per i poveri della parrocchia. Sempre in sacrestia, inoltre, si possono ritirare pure gli striscioni con la scritta “W Maria”.