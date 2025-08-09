Un incendio è divampato questa mattina all’interno di un capannone di una ditta che si occupa di stoccaggio rifiuti sulla V strada della zona industriale di Catania, già colpita da un altro grave incendio il 19 agosto del 2016. Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile da gran parte della città e dai comuni vicini e che si sta dirigendo verso la tangenziale. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, riguarda rifiuti e materiali di scarto. Nell’aria, infatti, si avverte un forte odore di spazzatura bruciata. Sul posto sono impegnate squadre di vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Catania dal distaccamento cittadino Sud, da Paternò, Linguaglossa più numerose autobotti aggiuntive. Sul posto anche la polizia di Stato, i sanitari del 118 e la forestale. Richiesto anche l’intervento dell’Arpa per il monitoraggio ambientale. Al momento dall’aeroporto di Fontanarossa nessuna segnalazione disservizi per quanto riguarda i voli in arrivo e in partenza.