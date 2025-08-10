Prende fuoco durante la marcia. Un guasto di carattere tecnico alla base del rogo che ha interessato nel primo pomeriggio di oggi un furgone nel cuore della città. Il mezzo è andato completamente distrutto. Danni anche all’area circostante. In un primo momento sembrava che il rogo potesse essere stato causato da altre dinamiche. Circostanza che è stata completamente esclusa dopo gli accertamenti tecnici esperiti (foto Assenza).