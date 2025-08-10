Ha due anni la bambina che è deceduta nel tragico incidente stradale verificatosi questa sera intorno alle 19 sulla Ragusa Catania all’altezza di Licodia Eubea. La famiglia è originaria di Comiso. I genitori versano in gravi condizioni. Fatale lo scontro con un minivan (nella foto Assenza l’auto che si è scontrata con il minivan).

La comunicazione Anas: “Dalle 19 si segnala la presenza di un grave incidente stradale avvenuto sulla Ss 514 Catania-Ragusa, nei pressi dello svincolo della Libertinia (uscita Grammichele-Caltagirone).

La circolazione è stata bloccata sul tratto di strada interessato su entrambi i sensi e il traffico viene deviato su percorsi alternativi.

Per i mezzi provenienti da Ragusa, viene indicata l’uscita obbligatoria allo svincolo Licodia Eubea – Mazzarrone.