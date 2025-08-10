Cori che riempivano l’aria, luci che coloravano la notte e un mare di spettatori pronti a lasciarsi trasportare dal ritmo. Così Marina di Modica, ieri sera, si è trasformata in un’enorme arena a cielo aperto per accogliere l’energia incontenibile dei, protagonisti assoluti di una delle serate più attese di “2025, la stagione estiva dellain collaborazione con vari enti pubblici e sponsor privati. Sin dall’inizio, il trio guidato da(voce e chitarra), con Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) ha letteralmente incendiato il palco con una performance travolgente, capace di unire precisione musicale, carisma scenico e un’energia contagiosa. Il pubblico, numerosissimo e di tutte le età, ha cantato a squarciagola successi comee il nuovissimo tormentone. Mani al cielo, cori all’unisono e cuori che battevano a tempo hanno trasformato l’auditorium in una grande festa a cielo aperto, illuminata da luci e proiezioni che hanno esaltato ogni momento dello spettacolo. “Serate come questa dimostrano come la musica dal vivo possa diventare un linguaggio universale che unisce generazioni e accende emozioni – sottolineano– Il nostro obiettivo è offrire al pubblico eventi che restino nel cuore, capaci di valorizzare il territorio e renderlo meta privilegiata per chi cerca esperienze culturali di qualità”. I The Kolors rappresentano una delle realtà più coinvolgenti del panorama musicale italiano: un mix di sound internazionale e capacità di creare empatia istantanea con chi li ascolta. La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia. Tra i prossimi eventi in programma anche il concerto die un omaggio in musica ad Ennio Morricone.