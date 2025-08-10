Ragusa piange la scomparsa di Paola Mauriello. Aveva 44 anni. È stata la capitana della memorabile promozione in A1 della Passalacqua, nella stagione 2012/2013. Un punto di riferimento per il basket ragusano di quegli anni. Paola Mauriello purtroppo ci ha lasciati. Tutta la società Passalacqua Ragusa basket manifesta profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. A fine carriera da cestista, nel 2018 era diventata allenatrice. Il cordoglio dei tifosi ragusani per questa grave perdita.