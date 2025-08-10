La Polstrada di Ragusa è intervenuta questo pomeriggio in un tragico incidente stradale che ha coinvolto due auto, avvenuto sulla Statale 514 “di Chiaramonte” a Licodia Eubea, nel Catanese. Secondo i primi riscontri, si tratta di un frontale, da un lato un’auto, dall’altro un minivan. I passeggeri dell’auto, una famiglia: i genitori versano in gravi condizioni mentre la bimba è deceduta. A quanto si apprende la famiglia è della provincia di Ragusa. In particolare, sarebbe una famiglia originaria di Comiso. La bimba aveva due anni. Il personale Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale in sicurezza il prima possibile.