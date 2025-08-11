Comiso è in lutto. Città distrutta. La morte della piccola Carlotta Puccia ha lasciato tutti inebetiti. La bambina è la vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera sulla Ragusa-Catania. Una giovane vita è stata spezzata come se nulla fosse. Numerosi gli attestati di cordoglio che continuano a registrarsi. Anche perché la piccola, come testimoniano anche queste ultime foto, era piena di vita. Un fiume di lacrime in città per la tragedia che si è verificata. I genitori sono ricoverati in ospedale. Le loro condizioni tutte da valutare.