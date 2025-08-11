Le fiamme gialle stanno indagando, su disposizione della Procura della Repubblica, alcuni atti amministrativi relativi della seconda sindacatura Ignazio Abbate, prima che l’attuale parlamentare Dc si dimettesse per candidarsi all’Ars ed essere eletto. Bisogna aspettare le valutazioni della Procura iblea. La lente di ingrandimento dei finanzieri è diretta ai servizi di manutenzione, lavori pubblici, fra cui la rotatoria di contrada Caitina, servizi sociali, ecc. E anche la vicenda dei terreni appartenenti all’ex sindaco Ignazio Abbate su territorio di Ragusa, che avrebbero beneficiato di contributi, è all’attenzione dei finanzieri. Cinque persone sarebbero state raggiunte da informazioni di garanzia.