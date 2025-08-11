Un trentacinquenne modicano è ricoverato in ospedale dopo un grave incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 5,30, in via Resistenza Partigiana. L’uomo, di rientro da Marina di Modica dopo la notte di San Lorenzo, avrebbe accusato un colpo di sonno mentre era al volante della sua Fiat Punto, perdendo il controllo del veicolo. L’auto, senza più alcuna direzione, ha innescato una vera e propria carambola: ha prima travolto una Mitsubishi parcheggiata, trascinandola per circa 20 metri, per poi danneggiare la facciata di un’abitazione, un palo della segnaletica stradale e alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti. L’impatto ha provocato ingenti danni materiali e solo per un caso fortuito non si sono registrate conseguenze ben più gravi per le persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Il conducente della Fiat Punto è stato trasportato al pronto soccorso, dove è attualmente ricoverato. La polizia locale ha, inoltre, richiesto che l’uomo venga sottoposto all’alcoltest per accertare le sue condizioni al momento dell’incidente.