Grave incidente stradale nell’incrocio sulla Sp 2 Acate con la Ss 115 alle porte della città di Vittoria. Lo scontro fra un ambulanza in soccorso con paziente, a quanto pare, in codice rosso contro un’auto che non avrebbe sentito e visto il veicolo di soccorso in transito con sistemi acustici e visivi attivati. E’ intervenuta la polizia e altre tre ambulanze per i 4 feriti a seguito dell’impatto e del ferito già in codice rosso che si trovava all’interno dell’ambulanza. Tutti i feriti sono stati medicati all’ospedale Guzzardi di Vittoria (foto Franco Assenza).