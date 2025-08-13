Mentre oggi a Marina di Ragusa, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo, si celebra l’ultima giornata del triduo, cresce l’attesa in vista delle fasi clou delle celebrazioni. In particolare, nella giornata odierna, la santa messa in chiesa con omelia sarà tenuta, alle 19,30, dal neosacerdote Alessio Leggio. In serata, poi, alle 22, un momento ricreativo tra i più attesi della settimana. In piazza Duca degli Abruzzi, infatti, ci sarà lo spettacolo musicale con il gruppo Scacco matto. La performance della live band sarà a cura del comitato dei festeggiamenti con il contributo del Comune di Ragusa e degli sponsor. Domani, intanto, giorno di vigilia. Alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 19,45 il simulacro della Madonna sarà portato processionalmente presso il giardino delle suore del Sacro Cuore percorrendo le seguenti vie: piazza Maria Santissima di Portosalvo, via del Mare, via Benedetto Brin, via Augusta. Alle 20 la recita della preghiera del Santissimo Rosario. A seguire sarà celebrata la santa messa presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Dopo la celebrazione una festosa fiaccolata accompagnerà il simulacro della Madonna in chiesa percorrendo: via Augusta, via Marco Polo, piazza Dogana, lungomare Mediterraneo, via Livorno, via Benedetto Brin, via del Mare, piazza Maria Santissimo di Portosalvo. Venerdì, giorno di Ferragosto, la solenne processione prenderà alle 17 con imbarco al porto turistico del simulacro della Madonna.