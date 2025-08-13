Sessantadue migranti sono sbarcati ieri pomeriggio al porto di Pozzallo. C’erano 5 donne e 22 minori tra cui 14 ragazzi e 8 ragazze. Quattro i giorni trascorsi in mare prima di essere salvati e dopo la partenza dalla Libia. Il barchino su cui si trovavano è stato intercettato dalla motovedetta Cp 325 della Guardia costiera. Numerosi i casi di scabbia rilevati mentre una donna in gravidanza è stata trasferita all’ospedale Maggiore Baglieri di Modica. Sono eritrei, sudanesi, etiopi, bangladesi e somali.