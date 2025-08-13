Gli agenti della Sezione volanti della polizia di Stato hanno arrestato un ragusano di 22 anni per detenzione al fine della cessione di circa 10 grammi di cocaina suddivisi in 20 dosi, trovati nel sottosella della sua moto, e di 37 grammi di marijuana scovati nell’abitazione dell’indagato. L’arresto è stato convalidato dal giudice unico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, come chiesto dal pm d’udienza Antonella Jovino. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari come disposto dal pm di turno Gaetano Scollo, è stato rimesso in libertà come richiesto dall’avvocato difensore Enrico Cultrone. Il giudice del Tribunale di Ragusa ha imposto all’indagato l’obbligo di presentazione ai carabinieri. Il legale del giovane ha chiesto, quindi, i termini a difesa. Il processo per direttissima si celebrerà il prossimo 8 settembre.