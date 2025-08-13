Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha firmato un’ordinanza urgente che vieta l’utilizzo per uso potabile dell’acqua distribuita dalla rete comunale in una porzione significativa di Scoglitti. L’area interessata è il quadrilatero compreso tra Riviera Lanterna, via Plutone, Strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova. Il provvedimento si è reso necessario dopo che, a partire dal 7 agosto, alcuni cittadini avevano segnalato un forte odore di fognatura nell’acqua domestica. Subito dopo, l’A.S.P. 7 di Ragusa ha effettuato diversi prelievi, rilevando in alcuni punti — in particolare presso la doccia pubblica di Riviera Lanterna, di fronte all’Hotel Mida — parametri non conformi ai requisiti di legge. Ulteriori campionamenti, eseguiti sia dall’A.S.P. che dal Laboratorio Lab Center Sicilia, hanno confermato la difformità rispetto agli standard del D.lgs. 18/2023. L’acqua, secondo quanto comunicato dall’Azienda sanitaria, può essere utilizzata solo previa bollitura, fino a nuova disposizione. Il divieto riguarda non solo l’acqua corrente, ma anche quella già presente nei serbatoi e nelle cisterne delle abitazioni. È vietato l’uso per bere, cucinare, preparare alimenti e per pratiche di igiene personale che comportino anche una minima ingestione. Nel frattempo, la Direzione Ecologia, Cimiteri e Servizio Idrico Integrato ha già avviato interventi di manutenzione nelle zone interessate, in particolare in via Bassanesi e in via Taranto. La Polizia Municipale è incaricata di effettuare i controlli necessari. L’ordinanza rimarrà in vigore fino alla revoca ufficiale, che arriverà solo dopo che le analisi confermeranno il pieno ripristino della qualità dell’acqua. La popolazione è invitata a seguire scrupolosamente le indicazioni per evitare rischi per la salute pubblica.