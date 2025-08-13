Un romeno di 65 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria per furto aggravato e danneggiamento. Aveva mandato in frantumi i vetri di una panineria durante la pausa pranzo per rubare alcolici. All’arrivo dalla Volante della polizia era ancora davanti all’esercizio preso di mira, armato di coltello, in evidente stato di alterazione a causa dell’alcol bevuto. Il titolare ha sporto denuncia e l’uomo è finito in cella martedì. Ieri mattina è comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra, che ha convalidato l’arresto rimettendo in libertà il cittadino romeno come richiesto dall’avvocato difensore Italo Alia, con il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il legale ha chiesto, quindi, i termini a difesa. Il direttissimo si terrà l’8 settembre.