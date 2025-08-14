Grave incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’interno della galleria Ventimiglia, nel territorio di Trabia. Un’auto si è ribaltata in carreggiata, provocando pesanti disagi alla viabilità proprio in uno dei giorni più critici dell’anno per il traffico estivo.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Termini Imerese, che hanno estratto i passeggeri dall’abitacolo e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il 118, che ha prestato le prime cure ai feriti. Secondo fonti non ufficiali, le condizioni degli occupanti non sarebbero gravi.
Il traffico verso Palermo è stato deviato su percorsi alternativi, mandando in tilt la viabilità ordinaria della zona.
Indagini in corso per chiarire le cause del sinistro.