La Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha tratto in arresto un giovane ragusano di 22 anni, indagato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli operatori hanno notato il soggetto assumere un comportamento sospetto nel tentativo di eludere un possibile controllo di polizia. Raggiunto dagli agenti, il giovane è risultato privo di documenti e alla guida di un motoveicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. Considerato anche lo stato di agitazione del giovane, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale e del mezzo. All’interno del vano sottosella sono state rinvenute quattro confezioni contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina, suddivisi in 20 dosi pronte per la vendita, oltre alla somma contante di 365 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Il controllo è stato esteso a una delle abitazioni nella disponibilità del giovane, dove è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 37 grammi di marijuana. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato tratto in arresto, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.