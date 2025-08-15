Un bagnino di 23 anni è andato in escandescenza questa mattina a Sant’Alessio Siculo (Me) e ha perso la testa ferendo diverse persone, con calci e pugni prima di essere bloccato a fatica dalle forze dell’ordine. il giovane si è scagliato contro chiunque gli capitasse davanti nel centro del paese e a farne le spese sono stati un uomo in sella al suo scooter, caduto a terra, e altre persone, una delle quali conoscendolo ha provato a calmarlo. Ma per tutta risposta l’uomo ha continuato a sferrare pugni e calci a chiunque tentasse di farlo ragionare, fin quando è entrato all’interno di una pescheria e ha afferrato un grosso coltello.

Il bagnino ha raggiunto la Statale 114 mentre alcuni volenterosi cercavano di fermarlo e un operatore ecologico è riuscito a disarmarlo, facendogli cadere il coltello a terra: subito dopo è giunta una pattuglia della polizia locale che è riuscita a bloccare il giovane a fatica.