E’ in programma domani, alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Comiso, il funerale della piccola Carlotta Puccia (nella foto). Aveva due anni. E’ la bambina che ha perso la vita nel tragico incidente verificatosi domenica scorsa sulla Ragusa Catania. Affranti i genitori e tutti gli altri parenti.

“Con deliberazione, assieme alla mia giunta – dice il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari – ho disposto che domani, 16 agosto 2025, venga dichiarato il lutto cittadino per la piccola Carlotta, e al contempo, per ricordare tutte le vittime della strada che, in questi ultimi giorni, hanno funestato la nostra comunità con la loro precoce scomparsa”.