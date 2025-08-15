Continua la rassegna di letteratura al tramonto denominata “Al Faro con l’Autore” che si tiene presso il faro di Marina di Ragusa al lungomare Mediterraneo. L’appuntamento di mercoledì 20 agosto, al via dalle 19,15, è una doppia presentazione nella quale l’avvocato Daniele Scrofani dialogherà con due giallisti siciliani, “due amici bravissimi, giovani – chiarisce Scrofani – ma con una lunga esperienza editoriale alle spalle. Per Nino Genovese si tratta di un ritorno sulla pedana di Al Faro con l’Autore, mentre Claudia Cocuzza sarà nostra gradita ospite per la prima volta. Ci parleranno dei loro ultimi libri, entrambi ambientati in Sicilia e entrambi caratterizzati da una coppia di giovani donne come protagoniste. Scopriremo altre similitudini o piuttosto forti differenze tra i due volumi? Il modo migliore per saperlo è venire a trovarci, assistere con noi alla presentazione e leggere i loro lavori. L’appuntamento è sulla pedana del Marsa ‘A Rillah Y.C. a Marina di Ragusa, in un orario in cui parlare di letteratura, sulla spiaggia, con il mare a pochi passi, mentre la luce cede il passo all’imbrunire, rende l’atmosfera del nostro Faro unica e suggestiva”.