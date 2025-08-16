Tromba d’aria a Modica. Si è venuta a formare nel primo pomeriggio di oggi in zona Sorda. Per fortuna non si registrano, almeno finora, danni a persone. Ma l’evento atmosferico ha suscitato grande preoccupazione tra chi ha avuto modo di osservarlo. Ci sono anche danni, come qualche albero abbattuto. Sul posto il sindaco Monisteri e la protezione civile. La situazione è subito dopo ritornata alla normalità a parte i minuti di apprensione ripresi nei video amatoriali. Si fa, adesso, la conta dei danni.

“Alberi divelti, manufatti che hanno subito danni alle coperture, tetti scoperchiati e tegole portate via dal forte vento. Non ci sono per fortuna danni alle persone. Sono i primi esiti che il nostro gruppo comunale di protezione civile e i vigili del fuoco hanno rilevato in particolare in contrada Pirato Cava Maria dove si sono abbattute due trombe d’aria nel primissimo pomeriggio di oggi. La forte pioggia e la violenta grandinata su Modica hanno anche costretto all’unico senso di marcia – da Modica bassa alla Sorda – su via Nazionale. Nei luoghi più esposti al maltempo, lavorano gli agenti della polizia locale di Modica” sottolinea il sindaco Maria Monisteri.