Pippo Baudo, gigante della televisione italiana, è morto sabato 16 agosto, al Campus biomedico di Roma, dove oggi – dalle 11 – si tiene la camera ardente. Mentre i funerali saranno celebrati in Sicilia, a Militello Val di Catania, mercoledì 20 agosto, dove aveva espresso la volontà di essere sepolto. Baudo aveva 89 anni. Presentatore, recordman del Festival di Sanremo (guidato da palco per 13 edizioni), scopritore di talenti, per oltre 60 anni ha tenuto compagnia agli italiani dallo schermo della tv.