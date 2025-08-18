“Con immenso dolore gli Elephants Catania annunciano la tragica e prematura scomparsa di Francesco Aronica, il nostro #2. Francesco non era soltanto un compagno di squadra: era un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento di profonda tristezza, ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti i suoi cari, condividendo il loro dolore. Ciao Francesco, continuerai a correre con noi in ogni partita”.
Con questo messaggio gli Elephants Catania hanno voluto salutare il giovane Francesco Aronica, catanese di 23 anni che ha perso la vita dopo un tuffo nelle acque di Polignano a Mare, nel Barese. Francesco era in Puglia per una vacanza con gli amici. Nel pomeriggio di ieri si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli, dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione. Il giovane giocava negli Elephants Catania, squadra di football americano vincitrice quest’anno del Silverbowl.