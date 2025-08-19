Continuano anche domani i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo apostolo, patrono di Giarratana. Alle 18,15 ci sarà la recita del Rosario, alle 18,45 la riflessione tenuta da don Concetto Occhipinti, vicario episcopale della diocesi di Roma, sul tema “La chiesa santa”. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Concetto Occhipinti. Alle 21 il concerto “Pacem in terris, un concerto per la riconciliazione” della corale parrocchiale “Regina Caeli” diretta dal maestro Francesco Giaquinta con la partecipazione del soprano Lina Pluchino. Giovedì alle 17 adorazione eucaristica, sempre nella chiesa di San Bartolomeo. Alle 18,15 la recita del Rosario, alle 18,45 la riflessione tenuta da don Concetto Occhipinti, vicario episcopale della diocesi di Roma, sul tema “La Chiesa cattolica”. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Occhipinti.
Sempre giovedì, dalle 7 alle 11, si terrà la secolare fiera di San Bartolomeo in contrada Mandrevecchie. E’ in programma anche la terza edizione del Gran galà Cavalli in fiera, ospite speciale Anastasia Brembilla. L’appuntamento è a cura della Scuderia Runza eventi equestri Sicilia con la collaborazione del Comune di Giarratana.