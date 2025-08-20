Prosegue senza sosta l’attività di controllo e verifica della, impegnata nel monitoraggio dell’intero ciclo di. Nella giornata di ieri, una naveper aver fornitosulla. L’irregolarità è emersa nel corso di un’. L’accertamento ha preso avvio da un controllo incrociato tra le procedure adottate a bordo per la gestione dei rifiuti e le dichiarazioni rese dal comandante dell’unità prima dell’ingresso nel porto di Pozzallo. La normativa in materia di conferimento dei rifiuti delle navi pone infatti in capo al comandante della nave l’obbligo di trasmettere la “notifica anticipata dei rifiuti” alla locale autorità marittima.L’intervento rientra in un più ampioedal fine di consentire il rispetto della normativa di settore.