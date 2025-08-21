Sono stati minuti di apprensione alla Plaia di Catania per un bagnante che avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua a fare il bagno e, purtroppo, è morto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e i carabinieri per rianimare l’uomo con un massaggio cardiaco ma purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare.
