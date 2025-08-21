E’ il tunisino di 36 anni, Fadhel Fergani, da cinque anni in Italia dove lavorava nelle serre, l’uomo ucciso poco prima di mezzogiorno di mercoledì in contrada Punta Corvo, a Cava D’Aliga. Sul posto i carabinieri, di Ragusa e Modica, oltre a quelli della locale Tenenza, che hanno avviato le indagini supportate dai rilievi scientifici. La vittima, è stata colpita da uno o più fendenti all’interno della sua abitazione. L’omicida, dopo avere accoltellato il nordafricano si è allontanato mentre la vittima è uscita sulla veranda di casa per chiedere aiuto ma è caduto a terra visto che aveva perso molto sangue.