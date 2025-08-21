Ancora una notte segnata da denso fumo nero e sostanze tossiche per i cittadini di Vittoria. Questa volta le fiamme sono state appiccate in contrada Resinè, a Scoglitti, mettendo a rischio la salute dei residenti costretti a chiudersi in casa per evitare di respirare le esalazioni nocive. A dare l’allarme, la polizia locale -squadra ambientale- e i volontari della Protezione civile 107 di Vittoria impegnati nei consueti turni notturni di ronda “anti-fumarole”. Sul posto è stata riscontrata la presenza di rifiuti di ogni genere accatastati e dati alle fiamme tra cui plastica, amianto, parti di cemento, sterpaglie e legname da serre distrutte. Altri cumuli pronti a essere incendiati sono stati rinvenuti nelle vicinanze. Grazie alla cartografia e al catasto, la squadra ambientale individuerà presto i proprietari dei terreni coinvolti. È previsto per oggi un sopralluogo più accurato a cura della sola polizia locale, guidata dal comandante Filippo Pancrazi, per accertare la natura dei materiali dati alle fiamme. Il responsabile della Pc 107-Vittoria, Giovanni Buonvicino, fa sapere che le ronde della protezione civile, anche con l’ausilio di droni, continueranno a monitorare costantemente la fascia trasformata di Vittoria per prevenire episodi di abbruciamento illegale e tutelare la salute dei cittadini, come previsto da un protocollo appositamente siglato nei mesi scorsi.