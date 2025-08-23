I solenni festeggiamenti di San Giovanni Battista, patrono principale della Diocesi e patrono della città di Ragusa, entrano nel vivo. Domani, in cattedrale, le celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 19. Quest’ultima santa messa, in particolare, sarà presieduta dal sacerdote Giuseppe Cascone. Lunedì, dopo che in queste ore è ospitata nella parrocchia Santa Maria di Portosalvo di Marina (nella foto Bracchitta), la reliquia del braccio del santo precursore sarà traslata alle 9 nella parrocchia Maria Ss. Nunziata. Seguirà un momento di preghiera con gli anziani nelle case di riposo che insistono nel quartiere della parrocchia. Alle 18,30, poi, nella sala borsa “Pippo Tumino” presso la Camera di commercio di Ragusa, con ingresso da via Natalelli, ci sarà l’inaugurazione della collettività di pittura e scultura dal titolo “La bellezza del colore per un mondo di pace”. Espongono gli artisti: Gianna Baglieri, Carmela Criscione, Davide Dimartino, Giorgio Di Rosa, Giorgio Distefano, Carmela Garaffa, Gianni Giacchi, Ilka Lehmann, Vincenzo Mezzasalma, Mariachiara Moltisanti, Fabrizio Occhipinti, Anna Ottaviano, Giovanni Pace, Antonella Pizzo, Luisa Puglisi, Luana Sarta, Maria Teresa Scarso, Daniela Sellini, Elisa Varsallona.La collettiva sarà fruibile dal 26 al 28 agosto, dalle 17,30 alle 20,30, e il 29 agosto dalle 17,30 alle 22. Come ogni giorno sino al 28, anche lunedì ci sarà la celebrazione del solenne novenario. Alle 18 la recita del Rosario e, quindi, la novena in onore di San Giovanni Battista con i tradizionali canti eseguiti dal tenore Salvatore Lucifora, dal soprano Heike Shenke, dal mezzosoprano Emanuela Patanè e dai bassi della corale polifonica San Giovanni Battista. Dirige il maestro Giovanni Arestia, all’organo il mastro Giovanni Occhipinti. La celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da don Luca Roccaro.