Un buon Modica Calcio chiude gli allenamenti congiunti prestagione con una vittoria per 7-0 contro il Pro Ragusa. La formazione di Raciti si regala una vittoria con la doppietta di Savasta, che sigla così il suo ritorno in maglia rossoblù, quindi i gol di Belluso, su rigore, Sessa con un bel pallonetto e ancora Brucaletta, Susino e Misseri per chiudere i conti. Ma le indicazioni più importanti non arrivano tanto dai gol quanto dal gioco che la formazione modicana riesce ad esprimere, con ottime trame di gioco che portano gran parte della rosa a calciare. Un’ottima rotazione tra difesa, centrocampo e attacco che muove la squadra in modo preciso e la guida verso l’area di rigore avversaria, con centrocampisti e attaccanti pronti a far male alla difesa avversaria. Un buon test in vista della prima gara ufficiale che vedrà i calciatori rossoblù impegnati al Vincenzo Barone nella gara di andata della Coppa Italia contro il Palazzolo. Le premesse sono ottime e il lavoro di Raciti è sotto gli occhi di tutti, così come le qualità di una squadra ben costruita e già affiatata. Adesso è tempo di dimostrare che tutto questo sarà la normalità in una stagione che si presenta come dura e avvincente.