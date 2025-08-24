Uno speciale omaggio. Alla memoria. E’ quello che i piccoli calciatori del Ragusa Boys, partecipando a una manifestazione sportiva oggi pomeriggio a Punta Secca, hanno voluto riservare a due giovani vite che si sono spezzate troppo prematuramente. I calciatori della società di Adriano Garozzo hanno srotolato uno striscione, prima dell’inizio della partita in spiaggia, in onore di Andrea Passalacqua, che tra l’altro giocava proprio con il team ibleo, e del piccolo Raffaele Sallemi, appena 2 anni. Un gesto che non è passato inosservato e che è stato salutato dai presenti con un grosso applauso.